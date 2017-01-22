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أرامكو السعودية والتعليم تعقدان ورشة السلامة

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أرامكو السعودية والتعليم تعقدان ورشة السلامة أرامكو السعودية والتعليم تعقدان ورشة السلامة

عقدت أرامكو ممثلة بإدارة التوزيع في المنطقة الوسطى بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض ورشة عمل عن "السلامة" بحضور مدير إدارة التوزيع بالمنطقة الوسطى المهندس فهد الصالحي وما يقارب الخمسين مشاركاً من منسوبي التعليم ضمن المشروع التعليمي في الأمن والسلامة "واعي" والذي يستهدف جميع منسوبي المدرسة في جانب الأمن والسلامة.

وتضمنت الورشة التدريب على استخدام طفايات الحريق وخطة إخلاء المباني في حالات الطوارئ وخطوات العمل في الحالات الطارئة، ثم طريقة التعامل مع حالات نوبات السكري والصرع والغصة، وبعدها شرح مُفصَّل عن طريقة التعامل مع حالات النوبة والسكتة القلبية وأيضاً السكتة الدماغية وأخيراً شرح عن جهاز الرجفات القلبي الخارجي.

يأتي ذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية الذي تنتهجه أرامكو السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم.

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