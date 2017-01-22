«نبراس يتصدى للمروجين»

انطلاقا من الأهداف السامية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» فقد كثف كعادته مع بداية الاختبارات الطلابية تحذيراته ضد من يستهدف أبناءنا بأنواع السموم من مخدرات أو مسكرات وغيرها، مبينا تأثيراتها الخطرة على الجسم، مما قد تؤدي للوفاة إلى جانب تسببها في اختلال وتعطل وظائف حيوية في الجسم، وتسببها في: الوساوس، الخوف، الاكتئاب، الهستيريا، القلق، الأمراض العقلية.

وقدم المشروع ست نصائح إلى الآباء لحماية أبنائهم من هذه السموم، والتي ينشط المروجين في تسويقها بين الطلبة خلال الاختبارات في محاولة لاستغلال ظروفهم، وما قد يشعر به بعض الطلبة من قلق، لجرهم إلى طريق السموم والدمار، حفظهم الله من كل مكروه.

وشملت النصائح ضرورة الثقة بالأبناء والاقتراب منهم، والتأكيد على عودتهم إلى المنزل مباشرة بعد أداء اختباراتهم لتجنب وقوعهم في شراك المروجين، إلى جانب توعيتهم وتحذيرهم بمخاطر المخدرات، وتخصيص وقت للترفيه عنهم، والتأكد من تناولهم الغذاء الصحي المتوازن، وتجنب بث الخوف والقلق في نفوسهم.

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