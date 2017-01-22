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أمير القصيم يبارك لخادم الحرمين حصوله على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

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أمير القصيم يبارك لخادم الحرمين حصوله على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام أمير القصيم يبارك لخادم الحرمين حصوله على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

الأمير د. فيصل بن مشعل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام، وعنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام بالسيرة النبوية، ودعمه -رعاه الله- لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، أن ذلك ليس بمستغرب عليه –حفظه الله–، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية، وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الخصوص.

وقال الأمير فيصل بن مشعل في برقية رفعها للمقام السامي: "نرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات لحصولكم على هذه الجائزة، سائلاً المولى أن يمدكم بعونه وتوفيقه".

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