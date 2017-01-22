د. المصلح لـ «الرياض»: انتحار الإرهابيين كشف استخفافهما بالأرواح

قال الشيخ د. خالد المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم في حديثه لـ "الرياض": إن تفجير النفس عملية انتحارية ولا تجوز وهي من قتل النفس الذي نهى الله عنه في قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم)، وأكد الشيخ المصلح أن تفجير الإرهابيين أنفسهم بعد تمكن رجال الأمن منهم ومحاصرتهم في أوكارهم يظهر عظيم استخفاف هؤلاء المفسدين بالدماء والأرواح، كما يكشف قبيح أعمالهم وخبيث مكرها الذين لم يجدوا ستارا يتوارون منه إلا أن يفجروا أنفسهم غير مبالين بأرواح من حولهم من الناس، وزاد قائلاً: خابوا وخسروا فلم يدركوا فلاحا ولا هدى ولا نجاحا بل باؤوا بالفشل وسوء الخاتمة وموت ميتة سوء جاهلية فليستدرك المتورطون في الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة أنفسهم فإن هذا المصير البائس والخاتمة الشقية هي مآل هذه الأفكار الضالة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ونحمد الله على يقظة رجال أمننا الذين يجاهدون هؤلاء المفسدين لقطع دابرهم ورد شرهم ومحاصرة مكرهم، داعياً الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا، ويبارك فيهم، ويسدد سعيهم ويصوب رميهم وينصرهم على كل عدو ومفسد، وأن يحفظ الله قيادتنا وأن يعم الأمن والسلام والعز والنصر بلادنا وبلاد المسلمين.