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رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل إلى الرياض

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رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل إلى الرياض رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل إلى الرياض

وصل رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي لجمهورية طاجيكستان شكورجان ظهوروف إلى الرياض مساء أمس في زيارة رسمية للمملكة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان وعضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح الحميدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز البادي وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي .

وسيلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي خلال الزيارة كبار المسؤولين في المملكة, ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وجمهورية طاجيكستان في مختلف المجالات.

كما يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى تتركز على زيادة أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الطاجيكي.

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