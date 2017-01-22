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مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل يسير وفق المخطط.. وفريق عمل يدرس تطويره

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أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل الدكتور طلال الطريفي أن العمل على تنظيم المهرجان لهذا العام يسير وفق المخطط له، مؤكداً أن مسارات الإعداد والتجهيز المختلفة والمتكاملة تسير وفق جدولة ناجحة، وبما يحقق أقصى درجات الجودة المطلوبة ويوفر أسباب النجاح للمناسبة، والترفيه للعائلة وتقديم الإبل كحضارة أصيلة ذات مفردات متعددة. وأضاف المتحدث الرسمي :"أن هناك فريق عمل متكاملا يدرس من الآن سبل تطوير المهرجان بكل جديد وحديث في الأعوام المقبلة بهدف تقريب التراث السعودي للأجيال الحالية وبصيغ منوعة ترضي جميع الرغبات بما فيها الصيغة التقنية الحديثة الملائمة للعصر". وأكد د.الطريفي أن الدورات القادمة للمهرجان ستشهد كل عام شيئاً جديداً بإذن الله بما يحقق درجة الترفيه العالية وعالمية المهرجان لنشر التراث السعودي الأصيل، مشدداً على أهمية شراكة الجميع في إنجاحه.

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