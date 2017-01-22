سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يستقبـل وفــد أوقـــاف «غرفـــة الشرقـيـة»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الجمعة، أعضاء لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

ورحب سموه بالوفد متمنيًا لهم نجاح زيارتهم التي تهدف إلى التعرف على الأوقاف الجامعية كوقف جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد والجهات المتخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية والاستثمار الاجتماعي وقياس أثر هذه الأوقاف ودورها في تنمية المجتمع.

ويضم الوفد الشيخ سعد المهنا، وعبدالله العوفي، والدكتور سامر حمّاد، والمهندس موسى الموسى، وعبدالهادي القحطاني، وراجس الدوسري، وفيصل السليمان.