شرطة تبوك: «المقطع المتداول» ليس حـادثــة قتل.. بـل مشاجــرة

نفى الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان صحة الأخبار المتداولة بمقاطع الفيديو عن وقوع جريمة قتل فجر يوم أمس السبت، حيث أصدرت شرطة منطقة تبوك بيانا حول مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار وما ذُكر بأنها جريمة قتل بمدينة تبوك.

وجاء في البيان، "نود أن نوضح بأن هذه الحادثة لم تؤد إلى أي جريمة قتل بل إصابة بسيطة في أحد الأشخاص وقد تلقى العلاج اللازم وخرج في حينه ومن خلال عدد من الإجراءات الأمنية تم التعرف على الجناة وكافة أطرافها وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

الجدير بالذكر بأن الحادثة كانت عبارة عن مشاجرة بين ثلاثة أشخاص تم استخدام السلاح الناري بها ما أدى لتعرض أحد المتشاجرين لإصابة بقدمه.