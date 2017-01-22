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الأمن اللبنانى يحبط محاولة انتحارية ببيروت.. ووزير الداخلية يوجه الشكر لهم

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الأمن اللبنانى يحبط محاولة انتحارية ببيروت.. ووزير الداخلية يوجه الشكر لهم الأمن اللبنانى يحبط محاولة انتحارية ببيروت.. ووزير الداخلية يوجه الشكر لهم

>كتب أحمد نبيل

أحبطت الأجهزة الأمنية فى لبنان، محاولة تفجير انتحارى فى أحد مقاهى شارع الحمرا فى مدينة بيروت، ونجحت فى إلقاء القبض على الانتحارى قبل تفجيره الحزام الناسف.

 

ومن جانبه توجه نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، بالشكر إلى شعبة الاستعلامات والجيش بعد نجاحهم فى القبض على الانتحارى.

 

جاء ذلك من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: " تحية إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التى تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا وأحبطت عملية إرهابية فى الحمرا قبل قليل".

 

 


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