أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم

>كتبت أسماء زيدان

يتميز بسرعة البديهة والخيال العاطفى، ويشتهر بكونه شخصا مخلصا، إنه أحد الأبراج المائية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى: 

وظيفتك عاجزة عن منحك الرضا، كما أنك بحاجة إلى خطوة أخيرة لإنهاء عملك، وهناك فرص قريبة سوف تفتح لك لمتابعة ما كنت ترغب حقًا فى القيام به، وعلى الرغم من أن الأجور الأولى قد تبدو أقل إلا أنك ستكون أكثر سعادة.

 

الحوت على الصعيد العاطفى: 

لديك موهبة لإثبات وجهة نظرك لشريك حياتك، فساعد حبك من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإضافية، وشريكك سوف يقدر التحركات الخاصة بك.

 

الحوت على الصعيد الصحى:

قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاج مرح، وهذا هو الشىء الذى عليك القيام به، تحتاج إلى الاسترخاء لعلاج نفسك من خلال كتاب جيد أو فيلم مفضل.

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

مزاجك اليوم هادئ وليس لديك مشكلة يمكنها زعزعتك فتستطيع أن تعالج كل حالة بابتسامة على وجهك، كما تستطيع أن تلعب دور وسيط فعال فى أى نزاع اليوم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى