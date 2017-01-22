حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم

كتبت أسماء زيدان

يتميز بسرعة البديهة والخيال العاطفى، ويشتهر بكونه شخصا مخلصا، إنه برج الحوت أحد الأبراج المائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

وظيفتك عاجزة عن منحك الرضا، كما أنك بحاجة إلى خطوة أخيرة لإنهاء عملك، وهناك فرص قريبة سوف تفتح لك لمتابعة ما كنت ترغب حقًا فى القيام به، وعلى الرغم من أن الأجور الأولى قد تبدو أقل إلا أنك ستكون أكثر سعادة.

الحوت على الصعيد العاطفى:

لديك موهبة لإثبات وجهة نظرك لشريك حياتك، فساعد حبك من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإضافية، وشريكك سوف يقدر التحركات الخاصة بك.

الحوت على الصعيد الصحى:

قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاج مرح، وهذا هو الشىء الذى عليك القيام به، تحتاج إلى الاسترخاء لعلاج نفسك من خلال كتاب جيد أو فيلم مفضل.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

مزاجك اليوم هادئ وليس لديك مشكلة يمكنها زعزعتك فتستطيع أن تعالج كل حالة بابتسامة على وجهك، كما تستطيع أن تلعب دور وسيط فعال فى أى نزاع اليوم.