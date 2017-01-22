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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. راتبك سيزيد بغض النظر عن مكان عملك

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. راتبك سيزيد بغض النظر عن مكان عملك حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. راتبك سيزيد بغض النظر عن مكان عملك

>كتبت أسماء زيدان

شجاع جميل ساحر يحب الزهو والتفاخر وتنفيذ أوامره، هو برج الأسد، أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. 

 

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى: 

فرص عمل كبيرة فى انتظارك وتلبى جميع الدعاوى التى توجه إليك فى مجال العمل بشكل جيد، وقد ينسحب أحد زملاءك من العمل وقد تساعد شخص آخر لسد هذه الفجوة، وراتبك سيتحسن بغض النظر عن مكان وجودك. 

 

الأسد على الصعيد العاطفى: 

من المفترض أن تجعلك العلاقة أكثر سعادة، وقد حان الوقت للمضى قدما فعلاقتك لا بد أن تكون جميلة، فحاول أن تستثمر طاقتك فى زيادة إنتاجيتك. 

 

الأسد على الصحى: 

لقد تناولت نظاما غذائيا غير صحى فى الأيام القليلة الماضية، وقد يكون لديك عشاء متكرر خارج المنزل، مما يجعلك تعانى من آلام الجهاز الهضمى اليوم، فتحتاج مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وتحتاج إلى عناية خاصة لأسنانك. 

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة: 

المزاج متناغم اليوم مع ما لديك من مهام، فتسير للاحتفال بكل ما تبذله من أعمال وأفكار، وفى حال حدوث أى مشادة فى مكان عملك يكون لديك القدرة على التعامل معها بهدوء، كما أن لديك بعض المشاريع لتحسين عملك فى المنزل أو العمل.


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مصر 365

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