حظك اليوم برج الميزان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تمالك أعصابك وتحكم فى غضبك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالعقلانية الشديدة والقدرة على الحكم على الأمور بموضوعية، كما أنه برج اجتماعى يميل إلى التجارب الجديدة والتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

من الضرورى أن تتوخى الحذر فى مكان عملك اليوم، فأنت تنسى كثيرًا أن مكاتب العمل الحديثة هى مقصورات مفتوحة تفتقد للخصوصية، ولا تحافظ على خصوصيتك وهناك الكثير من العيون التى تترصدك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حبك كان مصدرًا كبيرًا للإلهام والقوة خاصة فى الأوقات الصعبة التى تعيشها، ولكن نظرًا لظروف معينة فإن سوء تفاهم يعكر صفو علاقتك بشريك حياتك والخلاف يصبح أعمق مما كنت تتوقع فحاول السيطرة على الأمر قبل فوات الأوان.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

اليوم من المتوقع أن تعانى آلامًا فى الرقبة أو العمود الفقرى بسبب المجهود الكبير الذى تبذله، لذا حاول أن تحصل على بعض الرعاية والتدليك من أجل الاسترخاء وتخفيف آلام عمودك الفقرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

تواجه موجة كبيرة من الغضب اليوم وقد تدخل فى مواجهات كبيرة مع الأشخاص المحيطين بك سواء فى العمل أو على الصعيد العائلى، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءًا وألا تسمح لأى شىء بإفساد أعصابك.