حظك اليوم برج القوس الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..ابتعد عن الثرثرة فربما تكون سبب مشاكلك

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يحب الحياة ويحب التمتع بها مهما كانت الظروف ضيقة حوله، فالابتسامة النابعة عن خفة الظل لم ولن تفارقه مهما مر عليه من مشاكل، وتعد هذه هى أهم مميزاته التى يمكن من خلالها أن يسعد المحيطين به.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

بعض المشاكل سيمر بها فى مستوى الحياة العملية فللأسف ربما تكون ثرثرته والحديث عن أسراره هى أهم الأشياء والعوامل التى تكون سببا وراء انهياره، لكن لا داعى للقلق فالحياة ستعود مرة أخرى للأفضل .

برج القوس على الصعيد العاطفى:

أما بالنسبة للحياة العاطفية فهنا النجاح لا بديل له، فهو سيكون الأفضل لأن الحب سيغير من الحالة النفسية والمزاجية لهذا البرج، وسيرفع من معدلات ثقته بنفسه بعد أن خُذِلَ من المحيطين به.

برج القوس على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فعلى الرغم من الضغوط التى مر بها إلا أنه سيتمتع بصحة جيدة وحالة مستقرة ولا داعى للقلق بشأنه تماماً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

الثرثرة والحديث عن أشياء لا تعنى له شىء من أكثر الأشياء التى ربما تطيح بمستقبله المهنى لذلك يفضل أن يصمت تماماً.