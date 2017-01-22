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حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..الحب سيكون دافعا لنجاحك فى الحياة

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..الحب سيكون دافعا لنجاحك فى الحياة حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..الحب سيكون دافعا لنجاحك فى الحياة

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعانى من شخصيتين تزعجه أكثر ما تزعج الأخرين، فالبعض يعتقد أن الازدواجية أمر يزعج المحيطين بالشخص وحسب، لكن الحقيقة أنها تزعج صاحبها قبل كل شىء.

  

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى: 

بالنسبة للحياة العملية فالمنطق سيكون سبيلهم الوحيد لتحقيق أحلامهم بعيداً عن الخيالية، فالتخلص من الازدواجية سيكون أمرا حصريا فى هذه الفترة مما يجعلهم أكثر استقراراً، لذلك سيبحثون عن الحب بعد أن شعروا بالاستقرار. 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى: 

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون عاملا من عوامل إنجاح هذا البرج، فبعد أن يشعر بالاستقرار المهنى سيؤدى ذلك إلى ارتفاع رغبته فى الاستقرار العاطفى، ومن هنا سيحاول تطوير نفسه ومشاعره ويتخلص من صفة التقلب المزاجى.

 

برج العذراء على الصعيد الصحى:

للأسف بعض المشاكل الصحية ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعر بأنه فى ضائقة حقيقية، ولكن الخضوع المنتظم للفحوصات والتحاليل الطبية سيحسن من حالته تماماً.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: 

النجاح والتألق فى جميع المجالات سيكون رفيق هذا البرج وسيكون الحب من أهم أسبابه.

 


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مصر 365

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