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حظك اليوم برج السرطان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام حظك اليوم برج السرطان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالرومانسية الشديدة والحنان والقدرة على احتواء الآخرين مهما اختلفوا عنه، ولكن يعيبه ميله لتوجيه الانتقادات بشكل مستمر.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

أنت فى حالة عقلية سليمة وستكون قادرًا على التركيز بشكل كبير فى عملك وستحقق إنجازات فى العمل، وربما تنجز العديد من الصفقات التجارية ولكن غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام وستكسب سمعة جيدة ومال جيد.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

تحتاج لأن تخفف قليلاً من لهجتك الانتقادية مع شريك حياتك وتتوقف عن تقييمه حتى لا يصاب بالانزعاج منك ويرفض أن يشاركك مشاكله فيما بعد.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى:

تحتاج لأن تدرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة وأنك لن تكون قادرًا على التمتع بأى شىء إذا كنت لا تزال تنغمس فى العادات التى تضر بصحتك، فاليوم مناسب تمامًا لتبنى هذه التغييرات التى يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أفضل وأكثر صحة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

اليوم تحتاج للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، وحاول أن تكتشف أشياء غير مألوفة فى الواقع لتشعر بأنك تعيش حياتك حقًا بدلاً من مجرد تكرار الأيام الروتينية فى حياتك.


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مصر 365

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