حظك اليوم برج الجدى الأحد 2 2/ 1/ 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استقرار كبير فى حياتك طوال الفترات القادمة

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بحس خاص لا يمكنه أن يتعامل بنفاق أو رياء لأنه صريح لأبعد الحدود، فالكذب ليس من مفاهيمه، لذلك ربما يقع فى بعض المشاكل بسبب ذلك.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

يزداد نشاط هذا البرج فى هذا الوقت من العام، فالشتاء على عكس الآخرين هو بيئته ومناخه الأفضل للعمل والاجتهاد والقدرة على الإنتاج، لذلك سيكون الاستقرار هو رفيقه والنجاح سيكون النتيجة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هادئة لأبعد الحدود، وسيراعى الطرف الآخر حجم المسئوليات التى على عاتق شريكه الجدى، لذلك سترتفع معدلات نجاح هذه العلاقة وستكون الأمور على ما يرام.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فهى أكثر الأشياء التى ربما تعكر صفوه بسبب بعض الأمراض البسيطة التى قد تهاجمه بسبب الطقس البارد، ولكن لا داعى للقلق لأنها أعراض بسيطة ستزول سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

استقرار كبير سيكون مصير هذا البرج، وسيشعر أنه فى قمة تألقه وذلك بفضل هدوئه وعدم تهوره.