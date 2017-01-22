حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 22/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. راتبك سيزيد بغض النظر عن مكان عملك

شجاع جميل ساحر يحب الزهو والتفاخر وتنفيذ أوامره، هو برج الأسد، أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى:

فرص عمل كبيرة فى انتظارك وتلبى جميع الدعاوى التى توجه إليك فى مجال العمل بشكل جيد، وقد ينسحب أحد زملاءك من العمل وقد تساعد شخص آخر لسد هذه الفجوة، وراتبك سيتحسن بغض النظر عن مكان وجودك.

الأسد على الصعيد العاطفى:

من المفترض أن تجعلك العلاقة أكثر سعادة، وقد حان الوقت للمضى قدما فعلاقتك لا بد أن تكون جميلة، فحاول أن تستثمر طاقتك فى زيادة إنتاجيتك.

الأسد على الصحى:

لقد تناولت نظاما غذائيا غير صحى فى الأيام القليلة الماضية، وقد يكون لديك عشاء متكرر خارج المنزل، مما يجعلك تعانى من آلام الجهاز الهضمى اليوم، فتحتاج مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وتحتاج إلى عناية خاصة لأسنانك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

المزاج متناغم اليوم مع ما لديك من مهام، فتسير للاحتفال بكل ما تبذله من أعمال وأفكار، وفى حال حدوث أى مشادة فى مكان عملك يكون لديك القدرة على التعامل معها بهدوء، كما أن لديك بعض المشاريع لتحسين عملك فى المنزل أو العمل.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب النزاعات مع المحيطين بك وأعد النظر فى عاداتك الغذائية

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته المهتمة بالآخرين والرومانسية الشديدة، ولكن تعيبه الحساسية المفرطة والغيرة الشديدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

قد تعقد اتفاقًا احترافيًا ناجحًا يعد أفضل الخيارات المتاحة لك لإنجاز العمل، ولكن كن حذرًا قبل توقيع هذا الاتفاق، فمن المحتمل أن تكون هناك خدعة ما أو ثغرة قانونية تتسبب فى رفع سعر الفائدة فى منتصف مهمة العمل.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تشعر بالملل من علاقتك العاطفية ورغم ذلك أنت تتوق لأن تشعر بالاستقرار فى حياتك العاطفية وتعانى من العلاقة الحالية المثيرة للقلق، حاول أن تأخذ استراحة قصيرة وأن تعيد النظر فى هذه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

حاول أن تحافظ على تركيزك وسلامك العقلى، وأن تعيد النظر مرة أخرى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك كى تتخلص من العادات غير الصحية التى تتبعها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

لا مانع من التعبير عن آرائك الصريحة، ولكن لا ترفع صوتك أبدًا وتفقد أعصابك، وحاول أن تركز على إجراء التغييرات بدلاً من محاولة التكتم على المشاكل القديمة، والأفضل فى هذه المرحلة من الوقت أن تتجنب النزاعات مع الأشخاص المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..ابتعد عن الثرثرة فربما تكون سبب مشاكلك

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يحب الحياة ويحب التمتع بها مهما كانت الظروف ضيقة حوله، فالابتسامة النابعة عن خفة الظل لم ولن تفارقه مهما مر عليه من مشاكل، وتعد هذه هى أهم مميزاته التى يمكن من خلالها أن يسعد المحيطين به.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

بعض المشاكل سيمر بها فى مستوى الحياة العملية فللأسف ربما تكون ثرثرته والحديث عن أسراره هى أهم الأشياء والعوامل التى تكون سببا وراء انهياره، لكن لا داعى للقلق فالحياة ستعود مرة أخرى للأفضل .

برج القوس على الصعيد العاطفى:

أما بالنسبة للحياة العاطفية فهنا النجاح لا بديل له، فهو سيكون الأفضل لأن الحب سيغير من الحالة النفسية والمزاجية لهذا البرج، وسيرفع من معدلات ثقته بنفسه بعد أن خُذِلَ من المحيطين به.

برج القوس على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فعلى الرغم من الضغوط التى مر بها إلا أنه سيتمتع بصحة جيدة وحالة مستقرة ولا داعى للقلق بشأنه تماماً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

الثرثرة والحديث عن أشياء لا تعنى له شىء من أكثر الأشياء التى ربما تطيح بمستقبله المهنى لذلك يفضل أن يصمت تماماً.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 2 2/ 1/ 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استقرار كبير فى حياتك طوال الفترات القادمة

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بحس خاص لا يمكنه أن يتعامل بنفاق أو رياء لأنه صريح لأبعد الحدود، فالكذب ليس من مفاهيمه، لذلك ربما يقع فى بعض المشاكل بسبب ذلك.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

يزداد نشاط هذا البرج فى هذا الوقت من العام، فالشتاء على عكس الآخرين هو بيئته ومناخه الأفضل للعمل والاجتهاد والقدرة على الإنتاج، لذلك سيكون الاستقرار هو رفيقه والنجاح سيكون النتيجة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هادئة لأبعد الحدود، وسيراعى الطرف الآخر حجم المسئوليات التى على عاتق شريكه الجدى، لذلك سترتفع معدلات نجاح هذه العلاقة وستكون الأمور على ما يرام.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فهى أكثر الأشياء التى ربما تعكر صفوه بسبب بعض الأمراض البسيطة التى قد تهاجمه بسبب الطقس البارد، ولكن لا داعى للقلق لأنها أعراض بسيطة ستزول سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

استقرار كبير سيكون مصير هذا البرج، وسيشعر أنه فى قمة تألقه وذلك بفضل هدوئه وعدم تهوره.

حظك اليوم برج الثور الأحد 22-1-2017.. علماء الفلك:حياتك المهنية تسير بخطى رائعة.. وعلاقتك العاطفية مع الشريك فى طريقها لاستعادة توازنها واستقرارها

قدم علماء الفلك لمواليد برج الثور لليوم الأحد 22 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، وأن علاقتك العاطفية مع الشريك فى طريقها لاستعادة توازنها واستقرارها .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء حياتك المهنية تسير بخطى رائعة، فأنت فى طريقك لتحقيق هدفك على الصعيد المهنى، وذلك بفضل قدرتك المميزة على إنجاز المهام والتعاون مع من حولك بهدوء.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن علاقتك العاطفية مع الشريك فى طريقها لاستعادة توازنها واستقرارها، وذلك بعد أن تعرفت أنت والشريك على مواطن الضعف، والخطوة الهامة حالياً هى أن تعملا سوياً لدعم هذه العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلك يؤكدون أنك تتمتع بطاقة وحيوية شديدة، فمن الأفضل أن تستثمرها بشكل إيجابى، وممارسة الرياضة من أهم وأبرز الخطوات التى بالضرورة أن تبدأ بها لكى تستعيد لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة تحمل لك الكثير من الأخبار الجيدة التى ستغير الكثير بتفاصيل حياتك اليومية، لا تتردد فى أخذ خطوات جادة للأمام تخص جانب الاستثمار.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 22-1-2017..علماء الفلك:حياتك المهنية ستشهد الكثير من التغيرات خلال هذه الفترة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الأحد 22 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، الشق العاطفى يحتاج للدعم منك، فلا تبحث دائماً عن بديل للشريك حتى إذا تفاقمت المشاكل بينكما.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء حياتك المهنية ستشهد الكثير من التغيرات خلال هذه الفترة والتى ستعود عليك بشكل إيجابى، اعلم أنك حققت الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، لكن عليك أن تكملها بوضع بصمة قوية ومهمة بإظهار المزيد من التركيز والإبداع فى هذا المجال.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى يحتاج دائماً الدعم منك، فلا تبحث دائما عن بديل للشريك حتى إذا تفاقمت المشاكل بينكما.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

علماء الفلك يؤكدون أنك تحتاج للكثير من الاسترخاء خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن بذلت الكثير من المجهود خلال الفترة الماضية، النوم لساعات طويلة بعمق أفضل حتى الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة تلتقى أحد الأصدقاء المقربين وهو ما سيجعلك تشعر بحالة من السعادة البالغة بسبب استعادتكما بعض الذكريات الجيدة.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم

يتميز بسرعة البديهة والخيال العاطفى، ويشتهر بكونه شخصا مخلصا، إنه برج الحوت أحد الأبراج المائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

وظيفتك عاجزة عن منحك الرضا، كما أنك بحاجة إلى خطوة أخيرة لإنهاء عملك، وهناك فرص قريبة سوف تفتح لك لمتابعة ما كنت ترغب حقًا فى القيام به، وعلى الرغم من أن الأجور الأولى قد تبدو أقل إلا أنك ستكون أكثر سعادة.

الحوت على الصعيد العاطفى:

لديك موهبة لإثبات وجهة نظرك لشريك حياتك، فساعد حبك من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإضافية، وشريكك سوف يقدر التحركات الخاصة بك.

الحوت على الصعيد الصحى:

قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاج مرح، وهذا هو الشىء الذى عليك القيام به، تحتاج إلى الاسترخاء لعلاج نفسك من خلال كتاب جيد أو فيلم مفضل.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

مزاجك اليوم هادئ وليس لديك مشكلة يمكنها زعزعتك فتستطيع أن تعالج كل حالة بابتسامة على وجهك، كما تستطيع أن تلعب دور وسيط فعال فى أى نزاع اليوم.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخطط لشراء عقار

هوائى عديم الثقة، عقلانى ومخلص، إنه برج الدلو، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى:

حاول العمل على لغة الجسد الخاصة بك إذا كنت تقدم على أى مقابلة اليوم، فاللون اليوم هو الأبيض، والمسائل المالية تشهد نهجا متوسط، كما أنك كنت تخطط لشراء عقار.

الدلو على الصعيد العاطفى:

تلتقى اليوم بشخص يبدو مثالى، وثق بحظك لأنك قد تلتقى بتوأم روحك اليوم، وثق بقلبك ولو لمرة واحدة فالأحداث الرومانسية سوف تجدها فى طريقك تماما فلا تفوت علاقة ذات معنى فى حياتك.

الدلو على الصعيد الصحى:

كنت تعانى من حساسية بالجهاز الهضمى جعلت جسدك يعانى من القىء وهذا شرط يجعلك تذهب لفحص معدتك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

لديك طاقة إيجابية كبيرة اليوم، فنوعية تعاملك مع الآخر تتحسن بشكل كبير، وقد تحصل على اتصال مع شخص سوف يحدث ثورة فى حياتك من الناحية المالية والروحية، وستتخذ قرار بشأن اتجاه حياتك.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالرومانسية الشديدة والحنان والقدرة على احتواء الآخرين مهما اختلفوا عنه، ولكن يعيبه ميله لتوجيه الانتقادات بشكل مستمر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

أنت فى حالة عقلية سليمة وستكون قادرًا على التركيز بشكل كبير فى عملك وستحقق إنجازات فى العمل، وربما تنجز العديد من الصفقات التجارية ولكن غياب الدعم من رؤسائك قد يعوقك فحاول إقناعهم وستسير كل الأمور على ما يرام وستكسب سمعة جيدة ومال جيد.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

تحتاج لأن تخفف قليلاً من لهجتك الانتقادية مع شريك حياتك وتتوقف عن تقييمه حتى لا يصاب بالانزعاج منك ويرفض أن يشاركك مشاكله فيما بعد.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

تحتاج لأن تدرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة وأنك لن تكون قادرًا على التمتع بأى شىء إذا كنت لا تزال تنغمس فى العادات التى تضر بصحتك، فاليوم مناسب تمامًا لتبنى هذه التغييرات التى يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أفضل وأكثر صحة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

اليوم تحتاج للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، وحاول أن تكتشف أشياء غير مألوفة فى الواقع لتشعر بأنك تعيش حياتك حقًا بدلاً من مجرد تكرار الأيام الروتينية فى حياتك.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..الحب سيكون دافعا لنجاحك فى الحياة

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعانى من شخصيتين تزعجه أكثر ما تزعج الأخرين، فالبعض يعتقد أن الازدواجية أمر يزعج المحيطين بالشخص وحسب، لكن الحقيقة أنها تزعج صاحبها قبل كل شىء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

بالنسبة للحياة العملية فالمنطق سيكون سبيلهم الوحيد لتحقيق أحلامهم بعيداً عن الخيالية، فالتخلص من الازدواجية سيكون أمرا حصريا فى هذه الفترة مما يجعلهم أكثر استقراراً، لذلك سيبحثون عن الحب بعد أن شعروا بالاستقرار.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون عاملا من عوامل إنجاح هذا البرج، فبعد أن يشعر بالاستقرار المهنى سيؤدى ذلك إلى ارتفاع رغبته فى الاستقرار العاطفى، ومن هنا سيحاول تطوير نفسه ومشاعره ويتخلص من صفة التقلب المزاجى.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

للأسف بعض المشاكل الصحية ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعر بأنه فى ضائقة حقيقية، ولكن الخضوع المنتظم للفحوصات والتحاليل الطبية سيحسن من حالته تماماً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

النجاح والتألق فى جميع المجالات سيكون رفيق هذا البرج وسيكون الحب من أهم أسبابه.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22-1-2017.. علماء الفلك: الصعيد العاطفى متوتر إلى حد كبير

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الأحد 22 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، ستشعر بالقلق من أخذ إحدى الخطوات الهامة فى حياتك إلا أن طلبك دعم بعض أفراد عائلتك خطوة مهمة جداً حالياً لكى تصل للقرار السليم.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء حياتك المهنية تسير بخطى ثابتة ومستقرة، واعلم أن ثقة مديريك فى قدراتك تتضاعف بسرعة هائلة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الصعيد العاطفى متوتر إلى حد كبير، وذلك يرجع لتجاهلك تماماً أن تبحث عن حلول لمشاكلك مع الشريك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدوا أن إهمالك الشديد فى اتباع نظام غذائى صحى يؤثر على صحتك بشكل سلبى، فلا تتردد فى أخد خطوة جادة وحاسمة من أجل عيش حياة يومية صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك انك ستشعر بالقلق من أخذ إحدى الخطوات الهامة فى حياتك إلا أن طلبك دعم بعض أفراد عائلتك خطوة مهمة جداً حالياً لكى تصل للقرار السليم.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تمالك أعصابك وتحكم فى غضبك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالعقلانية الشديدة والقدرة على الحكم على الأمور بموضوعية، كما أنه برج اجتماعى يميل إلى التجارب الجديدة والتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

من الضرورى أن تتوخى الحذر فى مكان عملك اليوم، فأنت تنسى كثيرًا أن مكاتب العمل الحديثة هى مقصورات مفتوحة تفتقد للخصوصية، ولا تحافظ على خصوصيتك وهناك الكثير من العيون التى تترصدك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حبك كان مصدرًا كبيرًا للإلهام والقوة خاصة فى الأوقات الصعبة التى تعيشها، ولكن نظرًا لظروف معينة فإن سوء تفاهم يعكر صفو علاقتك بشريك حياتك والخلاف يصبح أعمق مما كنت تتوقع فحاول السيطرة على الأمر قبل فوات الأوان.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

اليوم من المتوقع أن تعانى آلامًا فى الرقبة أو العمود الفقرى بسبب المجهود الكبير الذى تبذله، لذا حاول أن تحصل على بعض الرعاية والتدليك من أجل الاسترخاء وتخفيف آلام عمودك الفقرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

تواجه موجة كبيرة من الغضب اليوم وقد تدخل فى مواجهات كبيرة مع الأشخاص المحيطين بك سواء فى العمل أو على الصعيد العائلى، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءًا وألا تسمح لأى شىء بإفساد أعصابك.