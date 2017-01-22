ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاحد 22 يناير 2017

سمر العشري

يوجد ارتفاع لاسعار العملة لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي قد ارتفعت اسعار الدولار العملات العربية والأجنبية في مصر حيث ارتفع في معظم البنوك ولاكن جاء بنك الاسكندرية والاهلي الكويتي بأسعار متساوية ، اما البنك المركزي فأرتفع بقيمة قرش فقط ، اما باقي البنوك مقدار 3 الي 5 قروش .

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتيعه سعر البيع :

بنك الإسكندرية 5.03 5.04

البنك الأهلي الكويتي 5.03 5.04

البنك المصري الخليجي 5.02 5.06

المصرف المتحد 5.00 5.05

مصرف أبوظبي 5.00 5.05

بنك كريدي أجريكول 4.99 5.05

البنك التجاري الدولي 4.99 5.03

البنك العربي الأفريقي 4.98 5.04

البنك المركزي 4.98 5.03

بنك الشركة المصرفية 4.97 5.03

بنك بلوم مصر 4.97 5.00

بنك عود 4.97 5.01

بنك مصر 4.96 4.98

البنك الأهلي المصري 4.96 4.99

بنك قناة السويس 4.96 5.05

بنك القاهرة 4.95 5.04

بنك فيصل 4.92 4.99

البنك الأهلي اليوناني 4.92 5.01

بنك مصر إيران 4.91 5.06

بنك البركة 4.85 5.09

بنك الائتمان الزراعى 4.79 4.86

بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

شبكةعيونالإخبارية

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