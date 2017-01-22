أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاحد 22 يناير 2017

Google+ Print
ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاحد 22 يناير 2017 ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاحد 22 يناير 2017

يوجد ارتفاع لاسعار العملة لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي قد ارتفعت الدولار العملات العربية والأجنبية في حيث ارتفع في معظم البنوك ولاكن جاء بنك الاسكندرية والاهلي الكويتي بأسعار متساوية ، اما البنك المركزي فأرتفع بقيمة قرش فقط ، اما باقي البنوك مقدار 3 الي 5 قروش .

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتيعه سعر البيع :

بنك الإسكندرية 5.03 5.04
البنك الأهلي الكويتي 5.03 5.04
البنك المصري الخليجي 5.02 5.06
المصرف المتحد 5.00 5.05
مصرف أبوظبي 5.00 5.05
بنك كريدي أجريكول 4.99 5.05
البنك التجاري الدولي 4.99 5.03
البنك العربي الأفريقي 4.98 5.04
البنك المركزي 4.98 5.03
بنك الشركة المصرفية 4.97 5.03
بنك بلوم مصر 4.97 5.00
بنك عود 4.97 5.01
بنك مصر 4.96 4.98
البنك الأهلي المصري 4.96 4.99
بنك قناة السويس 4.96 5.05
بنك القاهرة 4.95 5.04
بنك فيصل 4.92 4.99
البنك الأهلي اليوناني 4.92 5.01
بنك مصر إيران 4.91 5.06
بنك البركة 4.85 5.09
بنك الائتمان الزراعى 4.79 4.86
بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "