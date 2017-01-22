بالصور.. ضبط منشطات جنسية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع مفتشى مديرية التموين، من ضبط كمية كبيرة من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر ومستحضرات التجميل والسلع الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة على المحلات والأسواق.

تلقى اللواء مخـــتار السنـــبارى مدير أمن مطروح، إخطارا يضبط"السيد م ا "- مواليد 1976 ومقيم فى مرسى مطروح - لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 256 من العبوات مختلفو الأنواع و105 أقراص وأكياس منشطات جنسية، غير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبط "عبد الفتاح ح م "- مواليد 1978، مقيم فى مرسى مطروح - لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 57 عبوة زبادى وبسبوسة ومياه غازية.

كما تم ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة فى عدد من المحلات، ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.