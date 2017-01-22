أخبار المغرب يوم السبت.. تقرير حقوقى مغربى يحذر من تكدس السجون

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب يوم السبت، على تحذير المرصد المغربى للسجون فى تقرير عن وضع المساجين فى المغرب، من أن سجون المملكة مزدحمة للغاية، ويمكن أن تصل نسبة الإشغال فيها إلى 328%.

وأشارت أخبار المغرب السبت فى نهاية 2016، إلى تكدس 80 ألف سجين فى الـ82 سجنًا الموجودة فى المغرب، مقابل 74 ألفاً قبل عام، بحسب تقرير المرصد، ويبلغ عدد سكان المغرب 34 مليون نسمة.

وسجن مراكش هو الأكثر ازدحامًا مع نسبة إشغال تناهز 328% يليه سجن الناظور (شمال شرق) بنسبة 245%، بحسب تقرير المرصد الذى أسسه حقوقيون بهدف حماية حقوق المساجين والنهوض بها، وبحسب المصدر هناك، فسجنان فقط لا يعانيان من الازدحام فى المغرب.

فيما قالت أخبار المغرب السبت، إن نتائج مؤشر بلومبيرج للابتكار 2017، كشفت أنه تم تصنيف المغرب، للمرة الثانية على التوالى، ضمن الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا فى العالم.

وأبرز التقرير، الذى أعدته المجموعة المالية الأمريكية (بلومبيرج)، أن المغرب يحتل الآن المرتبة الـ50 برصيد 43.99 نقطة.

وقام تقرير بلومبيرج بدراسة أزيد من 200 اقتصاد، قبل أن تحدد اللائحة فى 78 بلدا، التى تمكنت من احترام سبعة معايير صارمة للتقييم.

وجاء ترتيب المغرب ثانيا على المستوى العربى والإقليمى مسبوقا بتونس التى احتلت المرتبة 45 قبل المغرب.