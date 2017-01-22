حازم إمام: لاعبو المنتخب أثبتوا معدن المصريين أمام أوغندا

كتب – محمد ربيع

أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني استطاع أن يعالج الأخطاء التي وقع فيها المنتخب في المباراة الأولى أمام مالي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك في المباراة التي أقيمت أمام اوغندا ونجح المنتخب في الفوز بها بهدف عبد الله السعيد.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة " أون سبورت " إن الشعب المصري كان يحتاج لفرحة وتحققت بأقدام لاعبي المنتخب، الذين أظهروا معدن المصريين وعزيمة الرجال أمام أوغندا، وهو ما يظهر في الأوقات الصعبة دائما في مباريات المنتخبات.

وشدد حازم إمام على أن المنتخب يحتاج نتيجة إيجابية في مباراة غانا المقبلة حتي يتأهل لدور الـ 8.