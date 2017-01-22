المتحدث باسم المالية: مستشارو الوزير ليس لديهم أى سلطة أو قرارات تنفيذية

كتب إبراهيم حسان

أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للشئون الخارجية والمتحدث باسم وزارة المالية، أن الوزارة ترحب بكل جهود الجهات الرقابية لضمان حسن سير العمل الإدارى بأجهزة الدولة، كما أن "المالية" لا تتستر على أى فساد، لأنها أداة المواطن لتنفيذ سياسات الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية.

وقال السفير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على فضائية CBC، إن كل مستشارى وزير المالية ليس لديهم أى سلطة أو قرارات تنفيذية على الإطلاق، ويقتصر عملهم على الاستشارة فقط، مشيرا إلى أن المدعى عليه فى قضية الرشوة بوزارة المالية، لا يدخل فى نطاق التوصيف الوظيفى ولا علاقة له بالعمل فى هيئة الضرائب العقارية، لأن دوره مستشارًا للشئون الضريبية فيما يتعلق بمسائل الضرائب العقارية.

وأشار إلى أن المدعى عليه يمكن أن يكون قد استغل صفة وظيفته كمستشار لوزير المالية للضرائب العقارية للحصول على منفعة، رغم أنه لا يدخل فى نطاق العمل بالضريبة العقارية.