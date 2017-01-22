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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2017

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2017 ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2017

أعلنت البنوك المصرية العاملة في مجال صرف العملات في ، عن العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، حيث أعلن كل بنك سعر الشراء والبيع للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وسجل بنك HSBC أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.90 جنيه، ووصل سعر البيع 19.25 جنيه في جميع فروع البنك .

ويمر الدولار بحالة من الاضطراب النسبي، بسبب عدم وضوح الرؤية، ولكن المؤكد أن السوق السوداء قد عادت بقوة لتسيطر على الأوضاع المصرفية، ويشار إلى أن أسعار العملات مقابل الجنيه قد شهدت تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية.

اليوم الأحد بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك اتش اس بي سي 18.90 19.25
الأهلي الكويتي – بيريوس 18.86 18.90
بنك المشرق 18.86 18.96
مصرف أبوظبي الإسلامي 18.85 18.98
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00
البنك الأهلي المتحد 18.85 18.95
التعمير والإسكان 18.80 18.90
بنك البركة 18.80 18.90
بنك الاستثمار العربي 18.80 18.90
بنك أبوظبي الوطني NBAD 18.80 18.95
بنك الإسكندرية 18.78 18.90
البنك المركزي المصري 18.75 18.91
كريدي أجريكول 18.75 19.07
بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85
البنك الوطني اليوناني 18.75 18.85
المصرف المتحد 18.75 18.95
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.73 18.82
البنك العربي الأفريقي الدولي 18.70 18.80
بنك قناة السويس 18.70 18.90
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
بنك بلوم 18.65 18.75
البنك الأهلي المصري 18.60 18.70
بنك مصر 18.60 18.70
بنك فيصل الإسلامي 18.60 18.70
بنك القاهرة 18.60 18.70
بنك قطر الوطني 18.60 18.70
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 18.60 18.75
بنك الكويت الوطني NBK 18.55 18.80

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد :

اشتعلت السوق السوداء في أوساط التداول المصرفية، مع بدء قرار عودة الاستيراد الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر، حيث يواجه المستوردون مشكلة كبيرة بعدم بيع البنوك الحكومية والخاصة للدولار الأمريكي، مما اضطرهم للجوء إلى السوق الموازية للعملة، للحصول على احتياجاتهم من التمويل الأجنبي، وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 19.25 جنيه للشراء، في مقابل 19.50 جنيه للبيع.

ويترقب المستوردون والتجار الذين يتعاملون مع شركات الصرافة والبنوك والسوق السوداء للعملة، ما ستسفر عنه تعاملات البنوك وسوق الصرف بداية عام 2017، وتشير أغلب التوقعات أن الأيام القليلة القادمة مزيدا من التطورات في سوق التداول، بسبب امتناع البنوك عن البيع، وندرة المعروض من العملة الأمريكية في السوق الموازي.

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