"اتحاد السلة" يعلن مواجهات ربع نهائى كأس مصر

ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، عن المواجهات المقرر أن تخوضها الفرق فى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر ، بعد انتهاء منافسات دور الـ 16 من المسابقة والتى أقيمت الخميس الماضى .

كرة السلة بالزمالك تواجه الجيش بربع نهائى الكأس

من المقرر أن يلتقى سبورتنج مع الجزيرة ، والزمالك مع طلائع الجيش ، و سموحة مع هليوبوليس ، أما الأهلى فيلتقى مصر التأمين ، على أن تقوم لجنة المسابقات بإعلان موعد إقامة تلك المباريات خلال الفترة المقبلة ، عقب مباريات دورى السوبر الذى يقام فى الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجارى .

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى كأس كرة السلة

كانت منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس كرة السلة أسفرت عن فوز الأهلى ، والزمالك ، و سموحة ، و مصر للتأمين ، و سبورتنج ، و الجزيرة ، و طلائع الجيش ، وهليوبوليس ، بعد الفوز على السكة ووادى دجلة و الاتحاد والأوليمبى والترسانة و الاتصالات والترام وبلقاس على الترتيب .

يذكر أن كرة سلة الأهلى حقق لقب دورى المرتبط بعد تغلبه على سبورتنج فى المباراة الفاصلة للبطولة، والتى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، كما حقق كأس البطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية .