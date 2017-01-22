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"اتحاد السلة" يعلن مواجهات ربع نهائى كأس مصر

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"اتحاد السلة" يعلن مواجهات ربع نهائى كأس مصر "اتحاد السلة" يعلن مواجهات ربع نهائى كأس مصر

>ياسمين يحيى

 أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، عن المواجهات المقرر أن تخوضها  الفرق فى دور الثمانية بمسابقة كأس ، بعد انتهاء منافسات دور الـ 16 من المسابقة  والتى أقيمت الخميس الماضى .

كرة السلة بالزمالك تواجه الجيش بربع نهائى الكأس 

من المقرر أن يلتقى  سبورتنج مع الجزيرة ، والزمالك مع طلائع  الجيش ، و سموحة مع هليوبوليس ، أما الأهلى فيلتقى مصر التأمين  ، على أن تقوم لجنة المسابقات بإعلان موعد إقامة تلك المباريات  خلال الفترة المقبلة ، عقب مباريات دورى السوبر الذى يقام فى الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجارى .  

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى كأس كرة السلة

كانت منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس كرة السلة أسفرت عن فوز الأهلى ، والزمالك ، و سموحة ، و مصر للتأمين ، و سبورتنج ، و الجزيرة ، و طلائع الجيش ، وهليوبوليس  ، بعد الفوز على  السكة ووادى دجلة و الاتحاد والأوليمبى والترسانة و  الاتصالات والترام وبلقاس على الترتيب .

يذكر أن كرة سلة الأهلى حقق لقب دورى المرتبط بعد تغلبه على سبورتنج فى المباراة الفاصلة للبطولة، والتى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، كما حقق كأس البطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية .


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