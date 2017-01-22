رئيس مدينة أشمون: نتابع الإصلاح بكوبرى أبو السعود لحل أزمة ساقية أبو شعرة

المنوفية – محمود شاكر

قال المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة اشمون، أنه جار المتابعة مع مديرية الرى بمدينة شبين الكوم، من أجل إنهاء أزمة كوبرى أبو السعود بقرية ساقية. لأنهاء الأزمة التى يعانى منها العشرات من المواطنين والذين يعانون الانتقال الى قراهم نتيجة لإغلاق هذا الكوبرى.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد الوراقى أنه تم التواصل مع مديرية الرى وتبين أن الكوبرى به أحد البلاطات الساقطة والتى تحتاج إلى عمل بديلا لها، الأمر الذى من المقرر أن تقوم مديرية الرى بالعمل به، لافتا إلى أنه الكوبرى برمتة تابع لمديرية الرى .

وأشار الوراقى إلى أن البلاطة المتواجدة بمنتصف الكوبرى هى ما تعانى من التصدع الأمر الذى يمثل خطورة على المواطنين الأمر الذى جعل الرى تقوم بإغلاق الكوبرى لحين الانتهاء من إصلاحة وفتحة مرة أخرى أمام المواطنين .