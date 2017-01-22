5 مراحل تمر بها دعاوى الإرهاب أثناء نظرها أمام الجنايات.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

تمر قضايا الإرهاب بمجموعة من المراحل بعد إحالتها من محكمة الاستئناف لمحكمة الموضوع التى ستفصل فيها، وتنحصر المراحل التى تمر بها الدعوى أمام محكمة الموضوع فى 5 مراحل، والتى تبدأ مع تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين وتلقى طلبات الدفاع فى الجلسة الأولى وتنتهى بالنطق بالحكم فى جلستها الأخيرة، وهى:

المرحلة الأولى.. تلاوة أمر إحالة المتهمين وطلبات الدفاع

مع انعقاد الجلسات الأولى للقضايا الإرهابية والجنائية يقوم ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين ومواجهة المتهمين بالتهم المسندة إليهم، ثم تتلقى المحكمة طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين من سماع شهود واطلاع على دفاتر الأحوال وندب لجنة لفح الأحراز وغيرها.. من طلبات، ويلجأ الدفاع إلى تقديم فى الجلسات الأولى وحتى لا يخالف نص المادة 171 من قانون المرافعات والتى تنص على أن الأصل تقديم الدفاع لطلباته من مستندات وغيرها قبل قفل بابا المرافعة.

المرحلة الثانية.. فض الأحراز

تقوم المحكمة الموضوع طبقا لقانون الإجراءات بفض الأحراز التى تقدمها النيابة العامة فى حضور المتهم ودفاعه، ثم عرضها بعد ذلك، وكما تستمع المحكمة لملاحظات الدفاع حول الأحراز.

المرحلة الثالثة.. سماع الشهود

تقدم النيابة العامة الشهود فى قائمة أدلة الثبوت، والدفاع يقوم بدورة بمناقشة الأدلة المقدمة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات للوصول للحقيقة، وكما يتاح القانون للمتهم ودفاعه بتقديم شهود "نفى" فى الدعوى.

المرحلة الرابعة.. مرافعة النيابة والدفاع

بعد انتهاء فض الأحراز تحدد المحكمة جلسات متعاقبة لمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة الدفاع فى القضايا الكبرى.

المرحلة الخامسة.. النطق بالحكم

بعد عرض الأحراز، وسماع أقوال الشهود، ومرافعة الدفاع تصل الدعوى الى محطتها النهائية وهى جلسة النطق بالحكم للقصاص من الظالم وبراءة المظلوم.