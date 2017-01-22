مدير أمن القليوبية يكرم قوات كمين ببنها لضبطهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات

القليوبية – خالد حجازى

كرم اللواء مجدى عبد العال - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن القليوبية بتكريم القوات والخدمات المعينة بكمين أتريب ببنها، وذلك لضبط 6 عاطلين شكلوا تنظيما عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرهًا عن قائديها.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقيا إخطارًا من العميد محمد الألفى رئيس مباحث المديرية مفاده سرقة سيارة بالإكراه بطريق ميت غمر بنها.

ودلت تحريات المباحث، أن مركز كفر شكر تلقى بلاغًا من العوضى رضا 35 سنة صاحب ورشة تصنيع تريكو ومقيم - مركز أجا – دقهلية بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بطريق ميت غمر / بنها برفقته عددا من الأصدقاء فوجئوا بقيام 6 أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح نارى اعترضوا طريقهم وقاموا باستيقافهم وإنزالهم من السيارة، واستولوا عليها 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 1800 جنيه وهاتف محمول من الثانى و2 حقيبه سفر بداخلهم ملابس شخصية وأوراق وجهاز لاب توب وحافظة نقوده وبها أوراق شخصية خاصين بالثالث كرها عنهم تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين، تحرر المحضر رقم 725 جنح مركز كفر شكر لسنة 2017 م، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة فى حينه.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين أتريب - دائرة قسم ثان بنها برئاسة الملازم أول أحمد حمدى ضابط مباحث مركز بنها، من ضبط ميكروباص يستقلها كل من طاهر شعبان 22سنة ومقيم ميت العطار – دائرة مركز بنها قائد السيارة، محمود نتاج 27 سنة عامل دوكو ومقيم– قسم أول المنصورة، أحمد عبد الناصر 24 سنة ومقيم– ثان الزقازيق شرقية، محمد السيد 22 ومقيم– ميت غمر – دقهلية.

وشمل التشكيل محمود جودة 22 سنة عاطل ومقيم– دائرة مركز كفر شكر وبتفتيش السيارة، ضبط سلاح نارى بندقية خرطوش وخزينة بها 3 طلقة عيار 12 مم وحقيبة بداخلها 18 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة وهاتف المبلغ وحقيبة سفر كبيرة الحجم بداخلها ملابس وبعض الأوراق وحقيبة كتف سوداء اللون صغيرة الحجم، بداخلها جواز سفر وتصريح عمل ومبلغ مالى 1298 جنيها وحقيبة نقود جلدية بنى اللون بداخلها مبلغ مالى 10 جنيهات وكذا بطاقة الرقم القومى 2 كارنية نقابة الصيادلة ورقم حساب بنكى وصورة ضوئية من شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، وكذا شنطة بلاستيك بداخلها كمية من الملابس، وكذا مرآة صالون وشاشة عرض الخاصة بسيارة المجنى عليه الأول، وبمناقشة المتهمين أعترف المتهم الخامس بأنه من ضمن مرتكبى الواقعة بالاشتراك والمتهمين سالفى الذكر، وكان بصحبتهم المتهم الهارب السيد علوان 24 سنة عامل ومقيم – دائرة مركز كفر شكر والذى فر هاربًا بالسيارة المستولى عليها، وأنهم يكونون تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرهًا عن قائديها بالاشتراك والمتهم الهارب، بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أنكر المتهمين الأول والثالث والرابع ارتكابهم الواقعة تعرف المجنى عليهم على المتهمين وحددوا دور كل منهم بالواقعة.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة.تعليق صور