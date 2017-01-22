إحالة 340 طالبا متلبسين بحالات غش إلى مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب الذين تم ضبطهم متلبسين فى حالات غش تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى مجلس تأديب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العدد يقرب إلى 340 حالة على مستوى كليات الجامعة منذ بداية الامتحانات وحتى الآن، مؤكداً أن الفصل الدراسى الأول شهد هذا العام حالة من الهدوء والالتزام من جانب إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع أعضاء هيئة التدريس يتابعون أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة وجميع الكنترولات بدأت فى أعمالها منذ اليوم الأول للامتحانات ويتم تسليم أساتذة المواد أوراق الامتحانات للبدء فى أعمال التصحيح عقب انتهاء امتحان كل مادة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه لم تبلغ أى كلية عن حدوث أى حالات طارئة خلال أعمال الامتحانات حتى الآن وأن الإدارة الطبية توفر كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أى حالة طبية، وأن أعمال تأمين اللجان والمنشآت تعمل على مدار اليوم لضمان تأمين أعمال اللجان والكنترولات.

يؤدى 170 ألف طالب بكليات جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مختلف الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الأولى، حيث بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق، كما تبدأ غدا أول أيام الامتحانات بكليات الفنون الجميلة وزراعة سابا باشا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وأكد الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إلى أن الامتحانات تسير فى جميع الكليات فى هدوء واستقرار ولم تصدر أى شكاوى من صعوبة الامتحانات حتى الآن.