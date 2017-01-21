أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 21 / 1 / 2017.. التجديد الرسمى لمرسى

أكد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك أنه قام بتجديد عقوده للفريق على بياض مشيرًا إلى أنه يفتخر بوجوده فى النادى الأبيض خاصة أنه يمتلك كوكبة من أفضل اللاعبين فى مصر.

وأضاف مهاجم نادى الزمالك فى تصريحات خاصة: "مرتضى منصور من أفضل رؤساء الأندية فى مصر وأنا لم أتمرد على النادى وأطالب جماهير القلعة البيضاء بعدم الغضب مما قمت به".

وتطرق مرسى فى الحديث إلى عدم انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية قائلاً: "وجودى فى الزمالك مثل وجودى فى المنتخب".