أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 21 / 1 / 2017.. التجديد الرسمى لمرسى

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم السبت 21 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تجديد التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق لمدة موسمين مقبلين فى جلسة جمعت مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بباسم مرسى فى حضور وكيله مهاب العربى.
رسميًا.. باسم مرسي يجدد موسمين للزمالك
أنهى باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك، إجراءات تجديد عقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين وتم تعديل العقد ليصبح عقدًا واحدا بموسمين ونصف متبقين له بقلعة ميت عقبة.
أكد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك أنه قام بتجديد عقوده للفريق على بياض مشيرًا إلى أنه يفتخر بوجوده فى النادى الأبيض خاصة أنه يمتلك كوكبة من أفضل اللاعبين فى مصر.
وأضاف مهاجم نادى الزمالك فى تصريحات خاصة: "مرتضى منصور من أفضل رؤساء الأندية فى مصر وأنا لم أتمرد على النادى وأطالب جماهير القلعة البيضاء بعدم الغضب مما قمت به".
وتطرق مرسى فى الحديث إلى عدم انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية قائلاً: "وجودى فى الزمالك مثل وجودى فى المنتخب".
25 مليون جنيه الشرط الجزائى فى عقد باسم مرسى مع الزمالك
كشفت جلسة توقيع باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادى، على العقود الجديدة عن وضع شرط جزائى فى العقد بقيمة 25 مليون جنيه على الطرفين.
وكان باسم مرسى قد جدد لنادى الزمالك موسمين إضافيين ليتبقى فى عقده موسم ونصف بداية من شهر يناير الجارى.
واستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى، على قيد باسم مرسى مهاجم الزمالك بعد تجديد عقده، فى القائمة الأفريقية للفريق لخوض مباريات دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2017.
مواجهة ودية بين الزمالك وصيد المحلة.. الخميس
اتفق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة محمد حلمى المدير الفنى للفريق، على مواجهة صيد المحلة فى مباراته الودية الثانية التى سيخوضها يوم الخميس المقبل ضمن معسكره المغلق فى السادس من أكتوبر استعدادًا لمباراة الأولمبى السكندرى المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
كان الجهاز الفنى للزمالك، استقر على مواجهة الإعلاميين يوم الاثنين المقبل فى أولى مبارياته الودية فى المعسكر وتقرر إقامة المباراتين فى الثالثة عصرًا.
شيكابالا يخوض تدريبات علاجية فى معسكر الزمالك
أدى محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفنى تدريبات علاجية اليوم على هامش مران نادى الزمالك الذى أقيم فى معسكر الفريق فى السادس من أكتوبر، استعدادًا لمباراة الأولمبى المقبلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل.
وشهد مران الزمالك اليوم فى أول أيام المعسكر انضمام الثنائى بعد غيابهما خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، بينما شارك مصطفى فتحى فى التدريبات الجماعية، كما شارك محمد ناصف بعد غيابه عن التدريبات الماضية بسبب مرض والده.
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