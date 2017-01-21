القبض على 6 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية بعد إصابتهم 3 آخرين فى مشاجرة بالسويس

السويس – سيد نون

ألقت قوات الشرطة بالسويس اليوم، السبت، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم بندقية آلى وبندقية خرطوش بعد قيامهم بإصابة ثلاثة أشخاص بأعيرة نارية خلال معركة نشبت بينهم للنزاع على قطعة أرض بحى الجناين بالسويس.

وقال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن معركة نشبت بين أشخاص بحى الجناين بالسويس وقاموا على أثرها بإطلاق الرصاص خلال المعركة وأصيب ثلاثة أشخاص.

وأكد مصطفى شحاتة، أنه تم القبض على جميع المتهمين وعددهم 6 أشخاص وضبط بحوزتهم بندقية آلى وبندقية خرطوش وكميات من الذخيرة.

وأشار مدير أمن السويس، إلى أنه جارى عرض المتهمين على النيابة العامة بالسويس للتحقيق معهم، كما يتم علاج المصابين حاليا بالمستشفى العام.