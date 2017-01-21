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الجيش التركي: مقتل 46 من داعش خلال 24 ساعة بعملية درع الفرات سوريا

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الجيش التركي: مقتل 46 من داعش خلال 24 ساعة بعملية درع الفرات سوريا الجيش التركي: مقتل 46 من داعش خلال 24 ساعة بعملية درع الفرات سوريا

>( أ ش أ )

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مصرع 46 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى إطار عملية "درع الفرات" فى شمال سوريا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية أن الجيش التركى أوضح فى بيان أصدره بهذا الصدد، أن الطائرات الحربية التركية قامت بقصف 21 هدفا لتنظيم "داعش" خلال الفترة المشار إليها، مما أسفر عن سقوط 16 جريحا، وتدمير عربتين مدرعتين.

وكانت تركيا قد نشرت قوات جوية وبرية فى شمال سوريا فى إطار عملية "درع الفرات"، التى بدأت فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، وذلك بغرض استعادة المناطق التى استولت عليها عناصر "داعش"، وتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا.


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