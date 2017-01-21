غدًا.. نائب وزير الإسكان يتفقد تطوير العشوائيات ببورسعيد

يزور الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، محافظة بورسعيد غدا، الأحد؛ لمتابعة موقف تطوير المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات.

ومن المقرر أن يلتقي “درويش” اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من نواب البرلمان، ويتفقد تطوير المشروعات وهدم العمارات القديمة وتسليم الشقق الجديدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية الموجودة في المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء تطوير العشوائيات والأماكن الخطرة خلال عامين.