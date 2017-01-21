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الخارجية الكويتية: التحذيرات البريطانية من تهديدات إرهابية تصدر روتينيا

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الخارجية الكويتية: التحذيرات البريطانية من تهديدات إرهابية تصدر روتينيا الخارجية الكويتية: التحذيرات البريطانية من تهديدات إرهابية تصدر روتينيا

>وكالات

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن الإعلان التحذيرى حول التهديدات الإرهابية فى الكويت المنشورعلى موقع وزارة الخارجية البريطانية يصدر بشكل روتينى لمنطقة الشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزى لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت: "إننا استفسرنا من وزارة الداخلية الكويتية لتبيان ما إذا كان هناك أى أمر يستدعى نشر مثل هذا التحذير من قبل الجانب البريطانى وقد أكدت الداخلية الكويتية أنها لم تتلق من الجهات المعنية فى بريطانيا أى تحذيرات عن وجود أى تهديدات أمنية".

وأشار إلى أن هناك تحذيرات مماثلة لمعظم دول المنطقة الأمر الذى يرجح أن يكون هذا التحذير روتينيا من قبل الجانب الاتصال بسفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت التى وعدت بنقل استفسارات الجانب الكويتى حول هذا الموضوع.

من جانبها أكدت السفارة البريطانية لدى الكويت فى بيان أنه لا يوجد تحذير من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجى البريطانى لافتا إلى أن الخارجية الكويتية تنتظر ردا رسميا حول هذا الإعلان.

وأوضحت السفارة أن تلك التحذيرات ليست خارجة عن المألوف بل تأتى نتيجة لوعد وزير الخارجية البريطانى بوريس بما فى ذلك الكويت وأن السفارة واثقة من جهود وزارة الداخلية الكويتية فى الحفاظ على الأمن.

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