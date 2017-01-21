بعد 60 دقيقة.. التعادل السلبى مستمر بين مصر وأوغندا وإلغاء هدف للأوناش

كتب محمد مراد

بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التى تجمع منتخب مصر وأوغندا فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ما زال التعادل السلبى يسيطر على المباراة.

بدأ هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من عصام الحضرى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

يبدأ الشوط الثانى هادئًا بين الفريقين ويستمر اللقاء فى وسط الملعب وسط حالة من الترقب والحذر بين لاعبى المنتخبين.

وفى الدقيقة 51 يخطف جوزيف مهاجم أوغندا الأنظار بعد إحرازه هدفًا من تمريرة رائعة يسكنها فى شباك منتخب مصر قبل أن يحتسبها حكم اللقاء "تسلل"، ويتوقف اللقاء لأكثر من 3 دقائق لعلاج حارس مرمى منتخب أوغندا أونيانج.

وفى الدقيقة 57 عرضية رائعة لمنتخب أوغندا تصل خطيرة لمرمى عصام الحضرى الذى يخرجها ببراعة، قبل أن يتصدى لكرة ثانية بعدها بثوانٍ من عرضية أخرى للمنتخب الأوغندى الذى نشط بعد الهدف الملغى، ويدفع بعدها فى الدقيقة 58 هيكتور كوبر بتغييره الأول بإخراج طارق حامد ونزول عبد الله السعيد.

وتأتى عرضية من أحمد فتحى يفشل حارس أوغندا فى التصدى لها وتسقط من يده وسط متابعة من مروان محسن لكن دون أن ينجح فى إحرازها "هدف".