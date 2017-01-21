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عمرو وردة ثانى تغييرات مصر أمام أوغندا على حساب رمضان صبحى

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عمرو وردة ثانى تغييرات مصر أمام أوغندا على حساب رمضان صبحى عمرو وردة ثانى تغييرات مصر أمام أوغندا على حساب رمضان صبحى

>كتب عمرو جاب الله

دفع الأرجنتينى هيكتوبر كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بثانى تغييراته بالدفع بعمرو وردة على حساب رمضان صبحى فى الدقيقة 66 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة فى الجابون، وكان التغيير الأول نزول عبد الله السعيد على حساب طارق حامد.

يحتل الوطنى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة من التعادل مع مالى فى الجولة الأولى، بينما يحتل المنتخب الأوغندى المركز الأخير فى المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد هزيمته الأولى من منتخب غانا الذى يحتل صدارة المجموعة بـ6 نقاط.


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مصر 365

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