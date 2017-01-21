75 دقيقة.. التعادل السلبى بين مصر وأوغندا.. ووردة بدلاً من صبحى

كتب محمد مراد

بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التى تجمع منتخب مصر وأوغندا فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ما زال التعادل السلبى يسيطر على المباراة.

بدأ هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من عصام الحضرى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

وفى الدقيقة 61 يمر رمضان صبحى أفضل لاعبى الفراعنة على الإطلاق داخل منطقة جزاء أوغندا ويمررها رائعة لعبدا لله السعيد المتواجد على حدود منطقة الجزاء بمفرده ويسددها عالية فوق القائم.

وفى الدقيقة 65 يدفع هيكتور كوبر بالتغيير الثانى بنزول عمرو وردة بدلاً من رمضان صبحى، وفى الدقيقة 67 هجمة من تريزيجيه يتوغل بها لوسط الملعب يصل لمنطقة جزاء أوغندا بعد أن عادت له الكرة من الدفاع الأوغندى يسددها ضعيفة يتصدى لها حارس أوغندا.

ويضغط بعدها المنتخب الأوغندي على مرمى مصر لكن دون خطورة على مرمى الحضرى، وفى الدقيقة 72 عرضية رائعة من محمد عبد الشافى يقابلها مروان محسن برأسية تخرج فوق القائمة بقليل وتعود السيطرة للمنتخب الأوغندى الذى استحوذ على وسط الملعب.