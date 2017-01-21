تفاصيل جديدة فى قضية ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل زوج فنانة مشهورة فى 6 أكتوبر بعد محاولته قتلها .

سمر العشري

تم ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل ضابط شرطة سابق وذلك فى مدينة السادس من أكتوبر، وأنه قد تم من قبل القبض عليه وهو فى حوزته أيضاً فرد خرطوش وربع كيلو جرام من الهيروين وكان ذلك فى شهر يونيو 2015، وقد تم إيقافه عن العمل فى ذلك الوقت وقد صدر قرارا بإحاله للاحتياط.

وفى ذلك اليوم تلقى اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يذكر فيه أن الفنانة " أميرة نايف " قامت بالتقدم ببلاغ ضد زوجها ” محمود البحيرى “ الذى يبلغ من العمر 40 عاماً، بأن المذكور زوجها قام بالتعدي عليها ومحاولة قتلها.

وقد تزوجا منذ عام واحد ونشب بينهما خلافات ومشاكل كثيرة، وقامت الفنانة أميرة نايف برفع قضية خلع على زوجها مما أثار غضبه وقام بضربها وحاول قتلها، وقد قامت القوات بقيادة الرائد مجدي موسى، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، بالهجوم على منزل الضابط السابق،وتم ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش، و8 طلقات، وطبنجتين تركي معدلة، وبندقية رش، و50 طلقة آلي، و200 خرطوش، و33 صوت، تم التحفظ على المضبوضات وتحرير محضر بالواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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