تفاصيل جديدة فى قضية ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل زوج فنانة مشهورة فى 6 أكتوبر بعد محاولته قتلها

سمر العشري

تم ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل ضابط شرطة سابق وذلك فى مدينة السادس من أكتوبر، وأنه قد تم من قبل القبض عليه وهو فى حوزته أيضاً فرد خرطوش وربع كيلو جرام من الهيروين وكان ذلك فى شهر يونيو 2015، وقد تم إيقافه عن العمل فى ذلك الوقت وقد صدر قرارا بإحاله للاحتياط.

وفى ذلك اليوم تلقى اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يذكر فيه أن الفنانة " أميرة نايف " قامت بالتقدم ببلاغ ضد زوجها ” محمود البحيرى “ الذى يبلغ من العمر 40 عاماً، بأن المذكور زوجها قام بالتعدي عليها ومحاولة قتلها.

شبكةعيونالإخبارية

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