موجز أخبار 10 مساء.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب العاشر من رمضان

نشر "اليوم السابع" عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها تصريحات الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفكية والجيوفيزيقية، بإن زلزالا ضرب مصر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة العاشر.

وأضاف الدكتور حاتم عودة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزلزال حدث فى السادسة و55 دقيقة، اليوم، السبت، وموقعه شمال العاشر من رمضان، موضحا أن سكان القاهرة والشرقية والإسماعيلية هم أكثر من شعروا به.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفكية والجيوفيزيقية، إن زلزالا ضرب مصر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة العاشر.

وأضاف الدكتور حاتم عودة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزلزال حدث فى السادسة و55 دقيقة، اليوم، السبت، وموقعه شمال العاشر من رمضان، موضحا أن سكان القاهرة والشرقية والإسماعيلية هم أكثر من شعروا به.

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها، مع مسئول وزير المالية للضرائب العقارية، المتهم بتقاضى وشخص آخر رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الوفد البرلمانى الكندى الذى التقت به اللجنة منذ قليل، وعد بزيادة حجم الدعم المخصص لتطوير التعليم فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أكدوا على أن كندا دعمت ثورة 30 يونيو من اللحظة الأولى، ووصفوها بأنها ثورة الدفاع عن الهوية.

حرصت عائلة " دونالد جونيور" الابن الأكبر للرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" على الاستمتاع بأول أيامهم داخل البيت الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية لنجل الرئيس الأمريكى عبر "إنستجرام" مقطع فيديو تظهر فيه زوجته وهى تلعب "البولينج" داخل البيت الأبيض، وعلق عليها قائلاً: "جلسة البولينج للعائلة داخل البيت الأبيض، فينيسيا تلعب بشكل جيد على الرغم من ارتدائها الكعب العالى".

قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق إن مصر والسعودية شريكتان وستقودان العالم العربى فى هذه المرحلة إزاء المطامع والأحلام الدولية والإقليمية فى المنطقة، للدفاع عن الكيان العربى.

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير البيئة، على أن الخنازير تدخل ضمن منظومة النظافة وحل مشكلة القمامة بالدول، مشيرًا إلى أن الصين كانت تعانى منذ 10 سنوات، من نفس المشكلة التى تعانى منها مصر فى أزمة القمامة، ولكن مع وجود الخنازير بها تم تجاوزها.

قال الدكتور عضو جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن هناك خلط فى الفترة الحالية بين مصطلح الأم العزباء "سنجل ماذر"، لافتًا إلى أن هذا المصطلح يطلق على الأم التى تركها زوجها أو وافته المنية، مضيفًا: "ما يتردد الآن، مصطلح غربى مستورد للأم التى أنجبت طفلا من الزنا ولا تريد أن تخبر عن والده، وتريد أن تربى طفلها مستقلة".

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها فى الكويت إلى الحذر من احتمال وقوع اعتداءات "إرهابية".

وقال موقع وزارة الخارجية البريطانية فى بيان له، اليوم السبت، دعت رعاياها إلى "اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة فى الأماكن العامة والتجمعات".

كشفت مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للتحكيم الدولى بوزارة العدل نجحت خلال شهر ديسمبر الماضى فى حل العديد من المنازعات الاستثمارية وتقديم الرأى القانونى فى قضايا التحكيم الدولى الناشئة بين الأفراد والمؤسسات أو بين المستثمرين والدولة المصرية، وتم تجنيب مصر ضياع 25 مليار جنيه سواء تعويضا منها، أو فقد مشروعات استثمارية بسبب منازعات عقود الاستثمارية.

قال مسؤولون محليون واتحاديون فى الولايات المتحدة إن إعصارا قويا تسبب فى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وحاصر المئات داخل منازلهم فى جنوب ولاية مسيسبى الأمريكية فجر اليوم السبت.

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، فيديو مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 113 حربية و71 بحرية و86 جوية و58 فنية عسكرية و48 دفاع جوى و48 معهد فنى دفعة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، التى تضم نخبة من الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة بكل من الكويت والمملكة العربية السعودية وفلسطين والصومال ودولة جنوب السودان.

أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن قرب الانتهاء من تطبيق يساعد الطلبة على الغش الإلكترونى بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نظام "البوكليت" فى ورقة الإجابة.