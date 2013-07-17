قلة النوم تؤدى إلى صداع وأمراض القلب وقرحة بالمعدة

النوم وسيلة لإعادة تكوين الموصلات العصبية التى تنقص خلال النهار، ولزيادة قدره المخ على التركيز، ويمنح الجسم راحة من الإنتاج العالى للطاقة.

يقول د.مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال- زميل معهد الطفولة- جامعة عين شمس أن أكثر من 20% من الناس يعانون من عدم القدرة على النوم فى رمضان لاختلاف مواعيد النوم، والضوضاء والسهر الغير مبرر، مما يسبب أضرار كبيرة على الصحة والجسم منها التالى :

-الصداع.

> -أمراض القلب لنقص إفراز الميلاتونين.

> -قرحة المعدة.

> -اضطرابات نفسية وجسدية مثل الكآبة والقلق والأرق.

> -ارتفاع ضغط الدم.

> - زيادة معدلات الإصابة بمرض السكر.

> - قلة الانتباه وعدم التركيز وضعف الذاكرة.

> -ضعف المناعة.

أشار مجدى إلى أن المدخنين أيضا يشعرون بصداع مستمر أثناء فترة الصيام، نظرا لانخفاض نسبة النيكوتين فى الدم، هذا إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذى يعانى منه 25% من المصريين، 50% من سكان القاهرة.

وعن الوقاية من صداع فترة الصيام ينصح مجدى باتباع التالى:

-تجنب زيادة الوزن فى رمضان.

> -البعد عن المياه الغازية.

> -الإقلال من الملح فى الطعام وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة والجبن قليل الملح بدلا من المخللات والطرشى والمعلبات والمملحات‏.‏