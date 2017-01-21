المتحدث العسكرى ينشر صورا لتأهل المنتخب للدور الثانى من "كأس العالم"

كتب أحمد نبيل

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا من تأهل منتخب مصر العسكرى إلى دور الثمانية فى بطولة العالم العسكرية.

يذكر أن المنتخب العسكرى قد تعادل مع نظيره السورى "سلبيًا" فى ختام مباريات دورى المجموعات للمجموعة الرابعة بكأس العالم المقامة حاليًا بعمان ليتأهل الفريقان سويًا لدور الثمانية بعد احتلال المنتخب السورى لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما احتل الفراعنة المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

صور أخرى من مباراة المنتخب