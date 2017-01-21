أخبار الرياضة اليوم السبت 21/1/2017

كتب - هيثم عويس

شهدت الرياضة المصرية أخبارًا عديدة اليوم السبت 21 يناير 2017، وكان من أبرزها توقيع باسم مرسى على عقود تجديده للزمالك لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالى، بالإضافة لإجراء عمرو بركات مهاجم الأهلى الجديد للكشف الطبى قبل توقيعه للأحمر

أنهى باسم مرسى مهاجم الزمالك، إجراءات تجديد عقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين وتم تعديل العقد ليصبح عقدًا واحدا بموسمين ونصف متبقين له بقلعة ميت عقبة.

يعقد باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك جلسة حاليًا مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بمكتبه بمقر النادى الأبيض للإعلان عن تجديد العقود.

أكد سيد متولى مدير الكرة بوادى دجلة، أن كريم ممدوح لاعب الفريق الدجلاوى انتقل إلى صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر .

يذكر أن نادى مصر المقاصة كان قد دخل فى مفاوضات سابقة مع وادى دجلة من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق كريم ممدوح قبل أن ينهى ناسيونال ماديرا البرتغالى الصفقة مع الفريق .

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك، أن فريقه سوف يطير إلى الإمارات، يوم السبت 4 فبراير المقبل، لإقامة معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم 10 فبراير المقبل بالسوبر المحلى.

من المقرر أن يعسكر الزمالك في الإمارات لمدة 6 أيام لخوض السوبر ويتواجد الفريق الأبيض حاليًا في معسكر بمدينة 6 أكتوبر يستمر لمدة أسبوع.

اتفق الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد حلمى المدير الفنى للفريق، على مواجهة صيد المحلة فى مباراته الودية الثانية التى سيخوضها يوم الخميس المقبل ضمن معسكره المغلق فى السادس من أكتوبر استعدادًا لمباراة الأولمبى السكندرى المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تعادل المنتخب العسكرى مع نظيره السورى "سلبيًا" فى ختام مباريات دورى المجموعات للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية ليتأهل الفريقان سويًا لدور الثمانية بعد احتلال المنتخب السورى لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما احتل الفراعنة المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

استبعد التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى كريم بامبو صانع ألعاب الدراويش من معسكر فريقه المغلق، والذى بدأ اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس ضمن استعدادات الدراويش لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مساقة الدورى العام ومواجهة سموحة بدور الـ16 لبطولة كأس مصر

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن تقاضى باسم مرسى زيادة نصف مليون جنيه فقط فى عقده الجديد عن القديم، بعد تمديد عقد اللاعب بشكل رسمى لمدة موسمين مقبلين بخلاف النصف موسم المتبقى فى عقده القديم.

كشفت جلسة توقيع باسم مرسى مهاجم الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادى، على العقود الجديدة عن وضع شرط جزائى فى العقد بقيمة 25 مليون جنيه على الطرفين.

وكان باسم مرسى قد جدد للزمالك موسمين إضافيين ليتبقى فى عقده موسم ونصف بداية من شهر يناير الجارى.