محلل تركي: البلاد لم تشهد صلاحيات موسعة للرئيس بهذا الشكل من قبل

قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، إن هناك أراء ترى في التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بشأن التحول للنظام الرئاسي، أنه ينقل تركيا لعهد السلطان عبدالحميد الثاني، لافتا أن هناك صلاحيات جديدة تضاف للرئيس التركي بموجب تلك التعديلات إضافة إلى الصلاحيات القديمة.

وأضاف أوزجان خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هذا النظام بتلك الصلاحيات لم تشهدها تركيا من قبل في عهود سابقة، لافتا أن الرئيس التركي يمارس صلاحيات ليست واردة في الدستور مبرزا أنه تم انتخابه من قبل الشعب مباشرة وليس اختيار المجلس التركي.

وأوضح أوزجان أن الرئيس التركي “أردوغان” يمارس صلاحيات التي يتمتع بها الرئيس المقبل، وأنه يمارسها منذ عامين.