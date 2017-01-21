خبير عراقي: إقرار البرلمان لقانون “القضاء” خرقاً للفصل بين السلطات

قال الخبير القانوني العراقي ، طارق حرب، إن إقرار مجلس النواب لقانون «مجلس القضاء الأعلى»، يُعد تدخلاً وخرقاً صريحاً لنصوص استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور العراقي.

وأضاف حرب خلال لقاء له ببرنامج “حديث الرافدين” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، إلى أن هذا القانون وضع أحكام معينة تجعل من مجلس القضاء والجهاز القضائي والمحاكم تابعة إلى مجلس النواب، بعد أن كانت تابعة لمجلس العدل التابع للسلطة التنفيذية.

من جانبه رأى رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، إن إقرار مجلس النواب للقانون هو خطوة إلى الأمام، إلا أنه اعتبره لا يكفي لجعل القضاء العراقي مستقلاً ونزيهاً، متابعا أن أن هذا القانون صحيحاً واكتسب الصفة القانونية الدستورية العراقية.