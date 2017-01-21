عصام الحضرى يعادل رقم “جواميني و إنياما” كأكثر حارس مشاركة بأمم إفريقيا

شهدت مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره الأوغندى، المقامة حاليًا على ملعب “بورت جنتيل”، إضافة الحارس المخضرم عصام الحضرى رقما جديدا فى سجله بالملاعب، بوصوله للمباراة رقم 24 فى كأس الأمم الأفريقية كأكثر الحراس مشاركة فى تاريخ البطولة.

وتكشف الإحصائيات عن أن الحضرى الذى يشارك فى المونديال الأفريقى للمرة السابعة، أصبح يتقاسم الرقم القياسى المسجل باسم الثنائى الإيفوارى آلان جوامينى، والنيجيرى فينسنت إنياما، كأكثر الحراس مشاركة فى الكان على مر العصور برصيد 24 مباراة لكل منهما.

وكان عصام الحضرى سجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى كأس الأمم الأفريقية، بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يشارك فى تاريخ البطولة، بعدما قاد المنتخب الوطنى أمام نظيره المالى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الأولى، وكان عمره 44 عاما ويومين.

يذكر أن الحارس المخضرم عصام الحضرى، يشارك فى كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه، بدأها بنسخة عام 1998، ثم 2000 و2002، بالإضافة إلى تتويجه باللقب 3 مرات متتالية مع الجيل الذهبى بين عامى 2006 و2010.