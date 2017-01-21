أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عصام الحضرى يعادل رقم “جواميني و إنياما” كأكثر حارس مشاركة بأمم إفريقيا

Google+ Print
عصام الحضرى يعادل رقم “جواميني و إنياما” كأكثر حارس مشاركة بأمم إفريقيا عصام الحضرى يعادل رقم “جواميني و إنياما” كأكثر حارس مشاركة بأمم إفريقيا

عصام الحضرى

شهدت مباراة الوطنى أمام نظيره الأوغندى، المقامة حاليًا على ملعب “بورت جنتيل”، إضافة الحارس المخضرم عصام الحضرى رقما جديدا فى سجله بالملاعب، بوصوله للمباراة رقم 24 فى كأس الأمم الأفريقية كأكثر الحراس مشاركة فى تاريخ البطولة.

وتكشف الإحصائيات عن أن الحضرى الذى يشارك فى المونديال الأفريقى للمرة السابعة، أصبح يتقاسم الرقم القياسى المسجل باسم الثنائى الإيفوارى آلان جوامينى، والنيجيرى فينسنت إنياما، كأكثر الحراس مشاركة فى الكان على مر العصور برصيد 24 مباراة لكل منهما.

وكان عصام الحضرى سجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى كأس الأمم الأفريقية، بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يشارك فى تاريخ البطولة، بعدما قاد المنتخب الوطنى أمام نظيره المالى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الأولى، وكان عمره 44 عاما ويومين.

يذكر أن الحارس المخضرم عصام الحضرى، يشارك فى كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه، بدأها بنسخة عام 1998، ثم 2000 و2002، بالإضافة إلى تتويجه باللقب 3 مرات متتالية مع الجيل الذهبى بين عامى 2006 و2010.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي