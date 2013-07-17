بالصور.. "حارس العقار والد "الخامس" بالثانوية العامة: نجاحه هون عليا كل شىء

ترك بلده المنيا متفوقا فى دراسته التى كان فى سنته الرابعة حينها ليصاحب والده لقاهرة المعز، وذلك عندما وجد الوالد، على حد قوله، إنه لا مفر من العمل حارسا بأحد عقارات شارع محمد إبراهيم المتفرع من شارع سليم الأول بحدائق الزيتون، ليكمل حياة كريمة له ولأسرته.

وواصل صدقى جبرة صدقى، طالب الثانوية العامة، الذى حصل على المركز الخامس بشعبة العلمى على مستوى الجمهورية، تفوقه منذ انتقاله للقاهرة، حيث حصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز والتى كان من بينها جهاز حاسب آلى عندما تصدر قائمة الأوائل بالشهادة الإعدادية.

وقال جبرة صدقى عبد الحكيم، والد الطالب المتفوق، والذى يعمل حارس عقار، إن ابنه كان يساعده كثيرا، خاصة فى الدروس الخصوصية التى وصفها بأنها هم لكل المصريين، حيث عندما كان صدقى يطلب أموالا للدروس الخصوصية ولم يجد مع والده كان يصبر عليه لحين توفير تلك الأموال.

ووصف جبرة نجاح ولده بأعظم فرحة فى عمره قائلا: "هون عليا كل شىء ولو احتاج قطعة من جسمى لما كنت أتاخر عنه فيها".

وقال صدقى جبرة، طالب الثانوية العامة الذى حصل على المركز الخامس بشعبة العلمى على مستوى الجمهورية، وطالب مدرسة القبة الثانوية إنه اعتمد على الدروس الخصوصية كلية فى الثانوية العامة.

وأضاف جبرة، خلال حواره مع "كايرو دار"، فى مدخل العمارة التى يعمل بها والده، أن النجاح والتفوق الذى يحصل عليه الطالب يكون مصدره الأول البيئة التى عاش فيها وليس الشخص نفسه، وربط النجاح بالتنظيم أيا كانت ظروف الطالب.

وعن توقعه عن تصنيفه ضمن قائمة الأوائل قال جبرة إنه لم يتوقع ذلك نهائيا خاصة مع صعوبة الامتحانات التى وضعت للطلاب هذا العام، واستنكر جبرة تغيير المناهج المستمر من قبل وزارة التربية والتعليم، ودعا الوزير المقبل لتطوير المناهج التعليمية مهما كان شخص هذا الوزير، لأن المناهج الحالية تميل للحفظ أكثر منه للفهم والتدبر.

وأوضح جبرة الذى حدد حلما أمامه وهو دخول كلية الهندسة وناله أخيرا، أن لجوء الطلاب لتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى هو معاقبة للقائمين على أعمال الامتحانات التى وصفها بالصعبة، وعن مدى الاستفادة التى حصل عليها من تسريب تلك الامتحانات، قال إنه لم يستفد منها لأنه ليس لديه اتصال بالإنترنت فى هذه الفترة وليس من أخلاقه الغش.

وذكر جبرة أن ما فعله الجيش المصرى فى 30 يونيو كان استجابة لثورة شعب وليس انقلابا عسكريا كما يقول البعض، وعن الإعلام المصرى قال إنه بدأ يتغير وبدأ يدخل دائرة عدم التسييس التى كان عليها من قبل قائلا: "كان مطبلا كبيرا للنظام ولم يلتفت للمعارضة".

ووصف جبرة تصرفات الإخوان المسلمين فى الفترة الحالية بالهمجية فى التعامل مع الموقف ودعا للقبض على الفئة التى تثير الشغب فى مصر.

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