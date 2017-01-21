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بعد 30 دقيقة.. 0/0 نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. وإنذار لطارق حامد

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بعد 30 دقيقة.. 0/0 نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. وإنذار لطارق حامد بعد 30 دقيقة.. 0/0 نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. وإنذار لطارق حامد

>كتب محمد مراد

بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التى تجمع منتخب وأوغندا فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ما زال التعادل السلبى يسيطر على المباراة.

بدأ هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من عصام الحضرى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن، فى الدقيقة 15 عرضية من محمد عبد الشافى ينجح حارس أوغندا أونيانجو فى التصدى لها ببراعة.

وفى الدقيقة 19 "ون تو" بين رمضان وصلاح يستلمها الأخير ببراعة داخل منطقة الجزاء يسددها فى دفاع أوغندا،  وشهدت الدقيقة 20 هجمة أخرى بين رمضان وصلاح يصل بها الأخير لحدود منطقة الجزاء قبل أن ينجح دفاع أوغندا فى تشتيتها، فى الدقيقة 23 بينية من تريزيجيه يتخطى بها محمد صلاح مدافعى أوغندا ويلعبها عرضية من فوق حارس المرمى لكن دون متابعة من مهاجمى مصر.

أشهر حكم اللقاء السنغالى ديدهيو فى الدقيقة 24  إنذارًا لطارق حامد بعد التدخل العنيف مع لاعب أوغندا، وفى الدقيقة 27 عرضية لأوغندا يخرجها أحمد حجازى من أمام المرمى وسط تخبط بينه وبين الحضرى تخرج لركنية ، ليهدأ اللقاء بعدها.

 


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