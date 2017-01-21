بالفيديو : زلزال يضرب بعض المناطق في مصر اليوم وقوته 4.5 رختر ورواد التواصل الاجتماعي يرصدونه لحظة حدوثه

سمر العشري

تعرضت مصر اليوم السبت 21\1\2017 لهزة ارضية في تمام الساعة 6:55 مساء حسب تصريحات الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، والذي قال ان زلزال بقوة 4.5 رختر ضرب بعض المدن في مصر .

وصرح عودة ان موقع الزلزال كان شمال مدينة العاشر من رمضان ، وان اكثر من شعر بالهزة الارضية هم سكان القاهرة والشرقية والاسماعلية ولم يذكر او يصرح بأي معلومات عن اي خسائر حدثت بسبب الهزة الارضية التي حدثت اليوم في بعض المناطق بمصر .

موقف رواد التواصل الاجتماعي من الزلزال

ولقد نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من منازلهم لحظة حدوث الزلزال وقاموا بنشر الفيديوهات والتي رصدت الهزة لثواني معدودة اثناء حدوثها .

موقف الاعلام من الزلزال

الجدير بالذكر انه لم يصدر أي تصريح او بيان رسمي لرصد الزلزال او ان يكون له توابع ستحدث لاحقا ،ولم يذكر انه حدثت أي خسائر مادية او بشرية بفضل الله ومرت الهزة الأرضية على مصر بسلام .

شبكةعيونالإخبارية

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