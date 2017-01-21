عمرو بركات.. هل يسلك مصير زكريا والحاوى أم الشيخ وجابر؟

كتب فتحى الشافعى

هل يسير عمرو بركات لاعب الأهلى الجديد على درب لاعبين تألقوا بالقميص الأحمر أم يصبح حلقة جديدة فى مسلسل "الفشل بالقميص الأحمر"؟ سؤال بدأ يشغل الكثيرين فى الشارع الكروى بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من ليرس البلجيكى.

وقّع عمرو بركات لاعب فريق ليرس البلجيكى على عقود انتقاله رسميا للنادى الأهلى 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير الحالى مقابل 250 ألف دولار، أى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى، ويلقى "اليوم السابع" الضوء على أبرز نماذج لاعبين تألقوا مع الأهلى وآخرين لم يُحالفهم الحظ خلال السنوات الماضية.

1_ناجحون بالقميص الأحمر

رغم فشل العديد من الصفقات منذ انتقالها للقلعة الحمراء خلال السنوات الماضية، إلا أن الجميع يتفق على نجاح عدد كبير من اللاعبين الذين صنعوا الفارق مع المارد الأحمر، وهنا يظهر على السطح أسماء لاعبين كُثّر أمثال عبد الله السعيد القادم من الإسماعيلى ومؤمن زكريا القادم من إنبى ووليد سليمان القادم من نفس النادى، وساهم هذا الثلاثى فى تحقيق انتصارت رئعة محلية وأفريقية للأهلى.

2_لعنة الدكة

فى المقابل طاردت لعنة دكة البدلاء أكثر من لاعب انتقلوا للأهلى من أندية محلية وفشلوا فى إثبات أنفسهم مع المارد الأحمر ربما لعدم حصولهم على فرصة كافية أو لعدم قناعة الأجهزة الفنية بهم.

ويُعد أحمد الشيخ الذى انتقل للأهلى الموسم الماضى قادماً من المقاصة وميدو جابر المُنضم للقلعة الحمراء بداية الموسم الجارى من نفس النادى ومحمد حمدى زكى "جدو الصغير"، الذى انضم للأهلى من الاتحاد السكندرى الموسم قبل الماضى، ثم رحل لسموحة على سبيل الإعارة وعاد للأهلى بداية الموسم الجارى قبل أن تتم إعارته فى يناير الجارى لإنبى أبرز اللاعبين الذين انتقلوا للأهلى ثم رحلوا دون أن يتركوا أى بصمة مع الفريق.