بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبى بين مصر وأوغندا

كتب محمد مراد

بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التى تجمع منتخب مصر وأوغندا فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ما زال التعادل السلبى يسيطر على المباراة.

بدأ هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من عصام الحضرى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

بدأت المباراة بجس نبض من الفريقين وإن كان الاستحواذ أكثر من قبل الفراعنة إلى أن تشهد الدقيقة الثالثة أولى الهجمات للفراعنة بعد تمريرة بينية من أحمد فتحى لتريزيجيه الذى يراوغ لاعبين ويمررها لرمضان ولكنه يفشل فى توصيلها للمهاجمين.

يستمر اللقاء لعدة دقائق فى وسط ملعب الفريقين وعودة الهدوء مجدداً للقاء.

فى الدقيقة 6 هجمة عنترية من رمضان صبحى بعد ضربة حرة غير مباشرة، أنشط لاعبى المنتخب فى الدقائق الأولى لكن ينجح مدافعو أوغندا من قطع الكرة على حدود منطقة الجزاء.

يستمر التعادل السلبى بين الفريقين لعدة دقائق وسط رقابة لصيقة على محمد صلاح ومنعه من استلام أى كرة.

وفى الدقيقة 13 هجمة من المتألق رمضان صبحى يتوغل بها داخل منطقة الـ18 يهيئها إلى محمود تريزيجيه الذى يسددها ضعيفة ويشتتها دفاع أوغندا قبل أن تصل لمحمد صلاح.